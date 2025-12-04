JP Morgan Chase & Co.

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

08:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,57 auf 25,07 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese setzt 2026 unter Europas Lebensmittelhändlern vor allem auf Jeronimo Martins. Bei Ahold hält er den Managementfokus auf Margen- und Renditeschutz derweil weiter für wachstumsschädlich./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 20:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMT

