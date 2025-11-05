ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Ahold Delhaize - 'Underweight'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize (Ahold Delhaize (Ahold)) von 24,89 auf 24,57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er bleibe für den Einzelhändler weniger optimistisch als der Markt, schrieb Borja Olcese am Mittwoch. Klare Kurstreiber fehlten und der Gewinnzyklus in den USA sei allmählich erschöpft. Dies dürfte in den nächsten Quartalen auf der Aktie lasten./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:40 / GMT
