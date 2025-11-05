DAX24.049 +0,4%Est505.670 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +3,3%Nas23.539 +0,8%Bitcoin90.121 +1,8%Euro1,1482 ±-0,0%Öl63,75 -0,9%Gold3.985 +1,4%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Ahold Delhaize - 'Underweight'

05.11.25 17:19 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold)
36,55 EUR 1,46 EUR 4,16%
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize (Ahold Delhaize (Ahold)) von 24,89 auf 24,57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er bleibe für den Einzelhändler weniger optimistisch als der Markt, schrieb Borja Olcese am Mittwoch. Klare Kurstreiber fehlten und der Gewinnzyklus in den USA sei allmählich erschöpft. Dies dürfte in den nächsten Quartalen auf der Aktie lasten./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:40 / GMT

DatumRatingAnalyst
17:11Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11:56Ahold Delhaize (Ahold) NeutralUBS AG
11:26Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10:16Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Ahold Delhaize (Ahold) NeutralUBS AG
10:16Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
06.10.2025Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2025Ahold Delhaize (Ahold) BuyGoldman Sachs Group Inc.
11:56Ahold Delhaize (Ahold) NeutralUBS AG
16.10.2025Ahold Delhaize (Ahold) NeutralUBS AG
06.08.2025Ahold Delhaize (Ahold) HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Ahold Delhaize (Ahold) Market-PerformBernstein Research
10.07.2025Ahold Delhaize (Ahold) Equal WeightBarclays Capital
17:11Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11:26Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

