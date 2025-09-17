DAX23.615 +1,1%ESt505.422 +1,0%Top 10 Crypto16,32 ±-0,0%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.989 +0,5%Euro1,1828 +0,1%Öl67,61 -0,4%Gold3.655 -0,1%
Kursentwicklung im Fokus

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag ins Plus

18.09.25 09:30 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag ins Plus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 51,21 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
51,51 EUR 0,61 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 51,21 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 51,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 95.552 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 63,17 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,35 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 45,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 10,95 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,65 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,59 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 30.07.2025 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,95 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 33,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 36,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 23.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,83 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OutperformRBC Capital Markets
05.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HaltenDZ BANK
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
