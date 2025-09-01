DAX23.674 +0,8%ESt505.338 +0,9%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.644 +0,1%Euro1,1646 ±0,0%Öl67,71 -2,0%Gold3.543 +0,3%
Aktie im Fokus

Merck Aktie News: Merck am Mittwochmittag mit Aufschlag

03.09.25 12:06 Uhr
Merck Aktie News: Merck am Mittwochmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 109,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
110,00 EUR 2,00 EUR 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 109,75 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 110,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 109,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.569 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 04.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 176,55 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 60,87 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,70 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,25 Prozent.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 148,71 EUR je Merck-Aktie an.

Am 07.08.2025 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,35 Mrd. EUR gelegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,33 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

