So entwickelt sich Merck

Merck Aktie News: Merck schiebt sich am Vormittag vor

03.09.25 09:24 Uhr
Merck Aktie News: Merck schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 109,70 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
109,80 EUR 1,80 EUR 1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Merck legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 109,70 EUR. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 110,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 109,15 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 8.802 Aktien.

Am 04.09.2024 markierte das Papier bei 176,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 148,71 EUR je Merck-Aktie an.

Am 07.08.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,26 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,35 Mrd. EUR eingefahren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,33 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Merck KGaA

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
