Merck Aktie News: Merck steigt am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 109,85 EUR.

Das Papier von Merck konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 109,85 EUR. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 109,85 EUR aus. Bei 109,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.233 Merck-Aktien.

Am 05.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,75 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 36,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (100,70 EUR). Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 9,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 148,71 EUR.

Am 07.08.2025 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,81 Prozent zurück. Hier wurden 5,26 Mrd. EUR gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 3 Jahren verloren

Merck-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor einem Jahr eingefahren