Fed-Entscheid am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen ungleich - Hang Seng mit Kurssprung -- Deutsche Bank startet Aktienrückkauf -- Baidu mit eigenen Chips -- Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
So bewegt sich Merck

Merck Aktie News: Merck am Mittwochvormittag stabil

17.09.25 09:27 Uhr
Merck Aktie News: Merck am Mittwochvormittag stabil

Die Aktie von Merck zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Merck-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 106,35 EUR.

Mit einem Wert von 106,35 EUR bewegte sich die Merck-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 106,60 EUR. Bei 106,25 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 106,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.436 Merck-Aktien.

Am 20.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Bei 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,27 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 148,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,35 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,26 Mrd. EUR.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,33 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investment-Tipp Merck-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 5 Jahren verloren

Nachrichten zu Merck KGaA

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Merck KaufenDZ BANK
08.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.07.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

