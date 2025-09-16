Merck Aktie News: Merck am Mittwochvormittag stabil

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Merck-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 106,35 EUR.

Mit einem Wert von 106,35 EUR bewegte sich die Merck-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 106,60 EUR. Bei 106,25 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 106,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.436 Merck-Aktien.

Am 20.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Bei 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,27 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 148,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,35 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,26 Mrd. EUR.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,33 EUR je Merck-Aktie.

