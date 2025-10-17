DAX23.865 -1,7%Est505.611 -0,7%MSCI World4.275 -0,4%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.475 -0,4%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1668 -0,2%Öl61,26 +0,4%Gold4.248 -1,8%
Merck Aktie News: Merck am Nachmittag billiger

17.10.25 16:08 Uhr
Merck Aktie News: Merck am Nachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 110,60 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 110,60 EUR. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 109,70 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 111,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 133.617 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 18.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 168,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 52,12 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 148,71 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,26 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,35 Mrd. EUR eingefahren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,33 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen