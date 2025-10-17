DAX23.767 -2,1%Est505.570 -1,5%MSCI World4.279 -0,3%Top 10 Crypto14,14 -5,3%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.092 -2,5%Euro1,1707 +0,1%Öl60,68 -0,6%Gold4.337 +0,3%
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX fällt vorbörslich -- Asiens Märkte unter Druck -- Conti übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT , Essilor-Luxottica im Fokus
Top News
Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte
Volvo-Aktie: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer Volvo-Aktie: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer
So bewegt sich Merck

Merck Aktie News: Merck büßt am Freitagvormittag ein

17.10.25 09:22 Uhr
17.10.25 09:22 Uhr

Die Aktie von Merck gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 111,00 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
111,60 EUR 0,60 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 111,00 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 110,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 111,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.459 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 18.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 168,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 51,58 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 9,28 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,27 EUR. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 143,13 EUR.

Merck ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,35 Mrd. EUR gelegen.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,33 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Bildquellen: Merck KGaA

mehr Analysen