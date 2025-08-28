Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Freitagmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 108,15 EUR.

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:43 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 108,15 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 108,25 EUR an. Bei 107,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 36.550 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei 177,00 EUR markierte der Titel am 31.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 38,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,89 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 148,71 EUR.

Merck gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

