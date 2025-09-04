DAX23.587 -0,8%ESt505.313 -0,6%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.287 -0,7%Nas21.586 -0,6%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1733 +0,7%Öl65,45 -2,1%Gold3.583 +1,0%
Merck im Fokus

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck tendiert am Nachmittag nordwärts

05.09.25 16:10 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 84,66 USD.

Die Merck-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 84,66 USD. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 84,86 USD. Bei 83,44 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 220.428 Merck-Aktien.

Am 07.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,32 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,39 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 USD, nach 3,12 USD im Jahr 2024.

Am 29.07.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,14 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,80 Mrd. USD im Vergleich zu 16,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Merck am 30.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,92 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

