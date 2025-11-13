Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck tendiert am Nachmittag fester
Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 93,09 USD zu.
Die Merck-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 93,09 USD. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 93,48 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,10 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 357.845 Merck-Aktien umgesetzt.
Bei 105,06 USD markierte der Titel am 10.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,32 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,24 USD.
Merck veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,32 USD, nach 1,24 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 17,18 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,72 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Merck am 03.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.
In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,97 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
