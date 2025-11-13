Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck präsentiert sich am Donnerstagabend stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 93,47 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 93,47 USD zu. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,26 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,10 USD. Bisher wurden heute 1.004.896 Merck-Aktien gehandelt.

Bei 105,06 USD markierte der Titel am 10.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 12,40 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2025 auf bis zu 73,32 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 27,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,12 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,24 USD.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,72 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,18 Mrd. USD ausgewiesen.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,97 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

