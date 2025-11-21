Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Freitagabend stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 99,58 USD.

Das Papier von Merck legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,9 Prozent auf 99,58 USD. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 100,25 USD. Bei 95,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.782.367 Merck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 105,06 USD erreichte der Titel am 10.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 5,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 26,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,24 USD.

Am 30.10.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 17,18 Mrd. USD gegenüber 16,72 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Merck wird am 03.02.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Merck rechnen Experten am 04.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,97 USD je Merck-Aktie.

