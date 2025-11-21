DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.439 +1,6%Bitcoin73.565 -2,1%Euro1,1514 -0,1%Öl62,48 -1,1%Gold4.086 +0,2%
Aktie im Fokus

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Freitagabend stärker

21.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Merck gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 99,58 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
86,40 EUR 4,40 EUR 5,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Merck legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,9 Prozent auf 99,58 USD. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 100,25 USD. Bei 95,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.782.367 Merck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 105,06 USD erreichte der Titel am 10.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 5,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 26,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,24 USD.

Am 30.10.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 17,18 Mrd. USD gegenüber 16,72 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Merck wird am 03.02.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Merck rechnen Experten am 04.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,97 USD je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Merck Co.

DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2018Merck buyGoldman Sachs Group Inc.
05.04.2018Merck OverweightBarclays Capital
31.07.2017Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2018Merck HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2017Merck HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2013Merck verkaufenMorgan Stanley
04.12.2006Merck underweight Korrekturaktiencheck.de
21.08.2006Merck & Co underperformEvern Securities
17.07.2006Merck & Co neues KurszielEvern Securities
12.06.2006Merck & Co underperformEvern Securities

