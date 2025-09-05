Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag im Plus

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 763,94 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 763,94 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 766,50 USD. Bei 755,65 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 521.063 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 16.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 796,21 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 4,22 Prozent zulegen. Bei 479,89 USD erreichte der Anteilsschein am 22.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,18 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,76 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 837,83 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,16 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 39,07 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 47,52 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 28,22 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

