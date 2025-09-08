Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag mit Kursplus
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 761,88 USD.
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 761,88 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 763,20 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 757,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 351.865 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.
Am 16.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 796,21 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,51 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2025 Kursverluste bis auf 479,89 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 58,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,76 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 837,83 USD an.
Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 7,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 5,16 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 47,52 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 28,22 USD je Aktie belaufen.
