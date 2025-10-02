Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) steigt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 723,09 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 723,09 USD. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 727,67 USD. Bei 722,51 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 607.817 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2025 auf bis zu 796,21 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 10,11 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 479,89 USD am 22.04.2025. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 50,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,76 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 837,83 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Am 30.07.2025 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 7,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 5,16 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 47,52 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 39,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 28,23 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

