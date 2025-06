Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag nahezu unverändert

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 702,71 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 702,71 USD. In der Spitze legte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 708,87 USD zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 700,50 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 703,12 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 383.811 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.02.2025 auf bis zu 740,87 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 5,43 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 442,70 USD fiel das Papier am 26.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 58,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,74 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 731,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.04.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,59 USD, nach 4,86 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,31 Mrd. USD im Vergleich zu 36,46 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 25,57 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

