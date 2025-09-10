Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Abend an Fahrt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 754,68 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 754,68 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 757,02 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 755,62 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 1.141.650 Stück.

Am 16.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 796,21 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 5,50 Prozent Luft nach oben. Am 22.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 479,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,76 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 837,83 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 7,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 47,52 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 39,07 Mrd. USD umsetzen können.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 28,22 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

