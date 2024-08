Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 529,78 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 529,78 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 528,33 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 531,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.329.860 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 542,79 USD erreichte der Titel am 09.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,46 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 274,39 USD. Dieser Wert wurde am 19.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 48,21 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 574,29 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.07.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,03 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 39,07 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,00 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,26 USD fest.

