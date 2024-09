Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Montagnachmittag nach

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 522,72 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 522,72 USD ab. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 517,68 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 524,54 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 277.933 Stück.

Bei einem Wert von 544,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2024). Mit einem Zuwachs von 4,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 279,49 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 87,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 574,29 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Am 31.07.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,31 USD, nach 3,03 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39,07 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 32,00 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,75 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!

Die größten Börsengänge neben Alibaba und Aramco

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren verdient