Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag im Plus

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,8 Prozent auf 492,96 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 492,96 USD. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 493,20 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 492,37 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 698.666 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei einem Wert von 523,57 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 6,21 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.03.2023 (193,72 USD). Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 60,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,29 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 480,88 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,33 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 40.111,00 USD umgesetzt, gegenüber 32.165,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,06 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Positionen zurechtgestutzt: In diese US-Aktien investierte Zurich Insurance im 4. Quartal 2023

Finanzanalyst Gary Shilling warnt vor Einbruch am Aktienmarkt und Rezession

GPUs und KI: NVIDIA-Entwicklerkonferenz GTC startet am Montag