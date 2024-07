Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 484,47 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 484,47 USD. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 484,88 USD. Bei 476,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.014.884 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 542,79 USD erreichte der Titel am 09.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 12,04 Prozent wieder erreichen. Am 19.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 274,39 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 76,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,84 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 522,75 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 24.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,86 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,65 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36,46 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Meta Platforms (ex Facebook) möglicherweise am 23.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 20,23 USD je Aktie.

