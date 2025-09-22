DAX23.638 +0,5%ESt505.481 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.499 +0,3%Nas22.728 -0,3%Bitcoin95.899 +0,4%Euro1,1790 -0,1%Öl68,04 +2,2%Gold3.780 +0,9%
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street uneins -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, Droneshield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Verlusten

23.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 760,38 USD.

Meta Platforms (ex Facebook)
650,40 EUR 0,40 EUR 0,06%
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 760,38 USD. Bei 759,33 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 769,20 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 281.921 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 796,21 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 4,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 479,89 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 36,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,76 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 837,83 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,14 USD, nach 5,16 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 47,52 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 39,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 28,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

