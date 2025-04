Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,7 Prozent auf 533,86 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 533,86 USD. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 530,78 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 537,43 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 699.865 Stück.

Bei 740,87 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 38,78 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.05.2024 bei 427,20 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 24,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,74 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 722,20 USD aus.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 29.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,86 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 48,39 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 36,46 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.07.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 24,58 USD im Jahr 2025 aus.

