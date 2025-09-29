Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagabend mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 731,64 USD.
Um 20:08 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 731,64 USD. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 726,40 USD. Bei 741,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.838.457 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 796,21 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,83 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2025 auf bis zu 479,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 52,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,76 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 837,83 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.
Am 30.07.2025 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 7,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 5,16 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 47,52 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 22.10.2025 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 28,23 USD in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
