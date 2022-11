Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Um 04:22 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 106,14 EUR zu. In der Spitze legte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 106,50 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 105,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.304 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 312,00 EUR erreichte der Titel am 28.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 65,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 89,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 18,90 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 174,89 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022 vor. Das EPS lag bei 1,64 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 3,22 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27.714,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 29.010,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 9,11 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Warum Jeff Bezos vor teuren Neuanschaffungen warnt - und Amazon Tausende Angestellte entlassen will

Fondsmanager Peter E. Huber: Diese Krisen in 2022 hat der Marktkenner kommen sehen

NASDAQ-Wert Meta-Aktie rutscht ins Minus: Meta muss Millionenstrafe in Irland zahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com