Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology verteuert sich am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Micron Technology zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 118,84 USD.

Das Papier von Micron Technology konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 118,84 USD. Der Kurs der Micron Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 119,44 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 119,26 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 422.257 Micron Technology-Aktien.

Bei einem Wert von 129,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Kursplus von 9,18 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 61,57 USD am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Micron Technology-Aktie 93,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im Vorjahr hatte Micron Technology 0,460 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Micron Technology-Aktie wird bei 136,67 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Micron Technology am 25.06.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,30 Mrd. USD – ein Plus von 36,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Micron Technology 6,81 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 23.09.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Micron Technology rechnen Experten am 29.09.2026.

In der Micron Technology-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

