Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Micron Technology zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Micron Technology legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 119,14 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 119,14 USD zu. Im Tageshoch stieg die Micron Technology-Aktie bis auf 120,47 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 118,75 USD. Von der Micron Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 519.715 Stück gehandelt.

Am 27.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 129,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Micron Technology-Aktie somit 8,18 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 61,57 USD. Abschläge von 48,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,480 USD. Im Vorjahr erhielten Micron Technology-Aktionäre 0,460 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 136,67 USD.

Micron Technology veröffentlichte am 25.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,68 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Micron Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,30 Mrd. USD im Vergleich zu 6,81 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Micron Technology am 23.09.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Micron Technology rechnen Experten am 29.09.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,01 USD je Micron Technology-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt

NVIDIA-Aktie im KI-Boom: NVIDIA-Investment Enfabrica will Speicherpreise drastisch senken

Startschwierigkeiten bei Stargate: Wird der Hoffnungsbringer zu einer Gefahr für die Micron-Aktie?