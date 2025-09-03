Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Abend fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Micron Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 121,39 USD.

Die Micron Technology-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 121,39 USD. Kurzfristig markierte die Micron Technology-Aktie bei 121,69 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 118,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.920.990 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Am 27.06.2025 markierte das Papier bei 129,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 61,57 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,28 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,480 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Micron Technology-Aktie bei 136,67 USD.

Am 25.06.2025 lud Micron Technology zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,56 Prozent auf 9,30 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Micron Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 23.09.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 29.09.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Micron Technology-Aktie in Höhe von 8,01 USD im Jahr 2025 aus.

