Blick auf Micron Technology-Kurs

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Montagnachmittag im Minus

08.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Micron Technology gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Micron Technology-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 128,92 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
111,34 EUR -0,14 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Micron Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,9 Prozent auf 128,92 USD nach. In der Spitze büßte die Micron Technology-Aktie bis auf 128,47 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 130,60 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 970.576 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Am 05.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 131,41 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,93 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 61,57 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 52,24 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Micron Technology-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,480 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 136,67 USD an.

Micron Technology veröffentlichte am 25.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,68 USD. Im letzten Jahr hatte Micron Technology einen Gewinn von 0,30 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 9,30 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,81 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Micron Technology am 23.09.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 29.09.2026 dürfte Micron Technology die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Micron Technology-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,02 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

