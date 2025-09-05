Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Montagnachmittag im Minus

Blick auf Micron Technology-Kurs

Die Aktie von Micron Technology gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Micron Technology-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 128,92 USD.

Die Micron Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,9 Prozent auf 128,92 USD nach. In der Spitze büßte die Micron Technology-Aktie bis auf 128,47 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 130,60 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 970.576 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Am 05.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 131,41 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,93 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 61,57 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 52,24 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Micron Technology-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,480 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 136,67 USD an.

Micron Technology veröffentlichte am 25.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,68 USD. Im letzten Jahr hatte Micron Technology einen Gewinn von 0,30 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 9,30 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,81 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Micron Technology am 23.09.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 29.09.2026 dürfte Micron Technology die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Micron Technology-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,02 USD je Aktie.

