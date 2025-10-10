Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Micron Technology

Kurs der Micron Technology

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 191,00 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 191,00 USD. Zwischenzeitlich weitete die Micron Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 190,64 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 193,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 627.964 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Bei 201,00 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 5,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (61,57 USD). Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 210,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,527 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 132,50 USD je Micron Technology-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 23.09.2025 vor. Das EPS lag bei 2,83 USD. Im letzten Jahr hatte Micron Technology einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Micron Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,32 Mrd. USD im Vergleich zu 7,75 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 17.12.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Micron Technology im Jahr 2026 16,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

