Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Montagabend in Rot
Die Aktie von Micron Technology gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 243,76 USD.
Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 243,76 USD. Zwischenzeitlich weitete die Micron Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 242,73 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 246,83 USD. Bisher wurden via NASDAQ 5.282.179 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (260,58 USD) erklomm das Papier am 17.11.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Micron Technology-Aktie 6,90 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 61,57 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,527 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 132,50 USD.
Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Micron Technology am 23.09.2025. Das EPS wurde auf 2,83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 46,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,32 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,75 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 17.12.2025 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 17,02 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Infineon-Aktie im Blick: Die Konzerngeschichte von Infineon
Micron-Aktie im Bullenrevier: Was den Kurs des Halbleiterherstellers antreibt
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
