DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.200 -2,6%Euro1,1588 -0,3%Öl64,05 -0,4%Gold4.041 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Netflix 552484 RENK RENK73 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt tiefrot -- US-Börsen schwach -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Palantir-Aktie rutscht ab: Neue NHS-Partnerschaft trifft auf Analysten-Skepsis Palantir-Aktie rutscht ab: Neue NHS-Partnerschaft trifft auf Analysten-Skepsis
Netflix-Aktie ab heute deutlich günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bedeutet Netflix-Aktie ab heute deutlich günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Notierung im Fokus

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Montagabend in Rot

17.11.25 20:23 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Montagabend in Rot

Die Aktie von Micron Technology gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 243,76 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
208,50 EUR -4,60 EUR -2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 243,76 USD. Zwischenzeitlich weitete die Micron Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 242,73 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 246,83 USD. Bisher wurden via NASDAQ 5.282.179 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (260,58 USD) erklomm das Papier am 17.11.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Micron Technology-Aktie 6,90 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 61,57 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,527 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 132,50 USD.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Micron Technology am 23.09.2025. Das EPS wurde auf 2,83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 46,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,32 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,75 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 17.12.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 17,02 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Infineon-Aktie im Blick: Die Konzerngeschichte von Infineon

Micron-Aktie im Bullenrevier: Was den Kurs des Halbleiterherstellers antreibt

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Micron Technology

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Micron Technology

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen