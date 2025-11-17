DAX23.554 -1,4%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,56 -0,5%Nas22.794 -0,5%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1601 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.067 -0,3%
Blick auf Aktienkurs

17.11.25 16:08 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology verteuert sich am Montagnachmittag

Die Aktie von Micron Technology zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,5 Prozent auf 257,91 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
216,40 EUR 3,30 EUR 1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Micron Technology konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,5 Prozent auf 257,91 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Micron Technology-Aktie bisher bei 260,08 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 246,83 USD. Der Tagesumsatz der Micron Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 1.974.315 Aktien.

Am 17.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 260,08 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,84 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 61,57 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,527 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Micron Technology-Aktie bei 132,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Micron Technology am 23.09.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,83 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,79 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,32 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,75 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 17.12.2025 dürfte Micron Technology Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 17,02 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Infineon-Aktie im Blick: Die Konzerngeschichte von Infineon

Micron-Aktie im Bullenrevier: Was den Kurs des Halbleiterherstellers antreibt

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

