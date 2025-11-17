Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology verteuert sich am Montagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Micron Technology zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,5 Prozent auf 257,91 USD.

Das Papier von Micron Technology konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,5 Prozent auf 257,91 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Micron Technology-Aktie bisher bei 260,08 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 246,83 USD. Der Tagesumsatz der Micron Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 1.974.315 Aktien.

Am 17.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 260,08 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,84 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 61,57 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,527 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Micron Technology-Aktie bei 132,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Micron Technology am 23.09.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,83 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,79 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,32 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,75 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 17.12.2025 dürfte Micron Technology Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 17,02 USD je Aktie belaufen.

