Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Micron Technology zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Micron Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 213,63 USD.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,3 Prozent auf 213,63 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Micron Technology-Aktie bisher bei 214,35 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 212,22 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.256.317 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 214,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Micron Technology-Aktie 0,52 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 61,57 USD. Abschläge von 71,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Micron Technology-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,527 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 132,50 USD.
Am 23.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,83 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11,32 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 7,75 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 17.12.2025 dürfte Micron Technology Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,78 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
