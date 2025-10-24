Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Freitagabend mit positiven Vorzeichen

Micron Technology im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Micron Technology. Im NASDAQ-Handel gewannen die Micron Technology-Papiere zuletzt 5,0 Prozent.

Die Micron Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,0 Prozent auf 217,04 USD. Zwischenzeitlich stieg die Micron Technology-Aktie sogar auf 217,80 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 212,22 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.905.637 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 217,80 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 0,35 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 61,57 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 71,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,527 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 132,50 USD.

Am 23.09.2025 legte Micron Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,83 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,32 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Micron Technology einen Umsatz von 7,75 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.12.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den Micron Technology-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,78 USD je Aktie.

