Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Microsoft am Mittwochnachmittag zu

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 505,90 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 505,90 USD nach oben. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 507,79 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 503,84 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 622.967 Microsoft-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2025 auf bis zu 555,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (344,83 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 31,84 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,67 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,32 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 606,00 USD.

Microsoft veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,65 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76,44 Mrd. USD – ein Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Microsoft-Bilanz für Q1 2026 wird am 28.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,54 USD je Microsoft-Aktie.

