Blick auf Aktienkurs

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit roten Vorzeichen

04.09.25 16:10 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 503,78 USD ab.

Das Papier von Microsoft befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 503,78 USD ab. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 503,70 USD. Mit einem Wert von 504,38 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 473.070 Microsoft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 555,00 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 9,23 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 344,83 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,55 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 3,32 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,67 USD aus. Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 606,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 30.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,65 USD, nach 2,95 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,10 Prozent auf 76,44 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Microsoft am 28.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,54 USD fest.

Redaktion finanzen.net

