Aktienentwicklung

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag kaum verändert

07.08.25 16:08 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag kaum verändert

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 524,47 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Microsoft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 524,47 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Microsoft-Aktie bei 528,00 USD. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 523,56 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 526,57 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 628.121 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 555,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 5,82 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 344,83 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,25 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,32 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,55 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 606,00 USD an.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,65 USD, nach 2,95 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 76,44 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 15,48 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Canadapanda / Shutterstock.com

