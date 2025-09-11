Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagnachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Microsoft zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Microsoft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 505,54 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 505,54 USD. Der Kurs der Microsoft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 508,10 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 506,35 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 950.554 Microsoft-Aktien.

Bei einem Wert von 555,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 8,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 344,83 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 46,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,49 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,32 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 606,00 USD je Microsoft-Aktie an.

Microsoft gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,65 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76,44 Mrd. USD – ein Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 28.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 15,53 USD je Aktie aus.

