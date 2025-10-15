Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochabend leichter

DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.304 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1645 +0,3%Öl62,14 -0,2%Gold4.210 +1,6%
Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 512,70 USD.

Die Microsoft-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 512,70 USD abwärts. Die Microsoft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 510,00 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 514,95 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.881.650 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 555,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,25 Prozent hinzugewinnen. Bei 344,83 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,74 Prozent.

Nachdem Microsoft seine Aktionäre 2025 mit 3,32 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,49 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 606,00 USD an.

Microsoft ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,65 USD, nach 2,95 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76,44 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 64,73 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Microsoft-Bilanz für Q1 2026 wird am 29.10.2025 erwartet. Am 04.11.2026 wird Microsoft schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 15,54 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

