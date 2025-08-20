Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Abend mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 505,06 USD.

Die Microsoft-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 505,06 USD abwärts. In der Spitze fiel die Microsoft-Aktie bis auf 502,88 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 503,36 USD. Bisher wurden heute 2.005.087 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 555,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Bei 344,83 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 46,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,67 USD, nach 3,32 USD im Jahr 2025. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 606,00 USD aus.

Am 30.07.2025 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,95 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 76,44 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 64,73 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 15,52 USD im Jahr 2026 aus.

