Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 401,49 USD abwärts.

Die Microsoft-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 401,49 USD. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 400,21 USD. Bei 409,31 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 1.355.865 Aktien.

Bei 468,33 USD erreichte der Titel am 06.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 16,65 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 385,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Microsoft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,27 USD aus. Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 505,00 USD.

Microsoft ließ sich am 29.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,94 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 69,63 Mrd. USD gegenüber 62,02 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 29.04.2025 gerechnet.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 13,15 USD je Aktie.

