Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 459,09 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 459,09 USD. Kurzfristig markierte die Microsoft-Aktie bei 461,72 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 461,57 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 518.205 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 468,33 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,01 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (344,83 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 24,89 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 510,00 USD.

Am 30.04.2025 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,47 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 70,07 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 61,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 13,38 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

