Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt letztendlich nach

Dow Jones-Marktbericht

Der Dow Jones notierte schlussendlich im negativen Bereich.

Am Montag bewegte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0,22 Prozent leichter bei 33.433,35 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 10,271 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,12 Prozent auf 33.882,61 Punkte an der Kurstafel, nach 33.507,50 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 33.219,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 33.511,91 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, stand der Dow Jones bei 34.837,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, mit 34.407,60 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, wurde der Dow Jones mit 28.725,51 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,896 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 35.679,13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31.429,82 Zählern markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 2,06 Prozent auf 514,57 USD), Microsoft (+ 1,92 Prozent auf 321,80 USD), Apple (+ 1,48 Prozent auf 173,75 USD), Cisco (+ 1,17 Prozent auf 54,39 USD) und Walgreens Boots Alliance (+ 0,81 Prozent auf 22,42 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil 3M (-3,63 Prozent auf 90,22 USD), McDonalds (-2,16 Prozent auf 257,75 USD), Boeing (-2,01 Prozent auf 187,83 USD), Verizon (-2,01 Prozent auf 31,76 USD) und Goldman Sachs (-1,57 Prozent auf 318,50 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13.116.339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,533 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 7,14 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net