Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag mit Abgaben

NASDAQ Composite-Marktbericht

Der NASDAQ Composite bewegt sich derzeit auf rotem Terrain.

Am Montag bewegt sich der NASDAQ Composite um 19:59 Uhr via NASDAQ 0,22 Prozent tiefer bei 15.595,30 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,096 Prozent auf 15.613,99 Punkte an der Kurstafel, nach 15.628,95 Punkten am Vortag.

Bei 15.471,68 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 15.633,86 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 05.01.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 14.524,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 13.478,28 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 12.006,95 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,62 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 15.664,21 Punkte. Bei 14.477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Landec (+ 12,33 Prozent auf 7,29 USD), Sangamo Therapeutics (+ 10,25 Prozent auf 0,54 USD), ON Semiconductor (+ 9,94 Prozent auf 77,87 USD), IDEXX Laboratories (+ 6,78 Prozent auf 562,89 USD) und Ceva (+ 4,99 Prozent auf 19,78 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Ballard Power (-7,95 Prozent auf 3,01 USD), Escalon Medical (-7,14 Prozent auf 0,20 USD), New York Community Bancorp (-6,87 Prozent auf 5,63 USD), SIGA Technologies (-6,44 Prozent auf 4,36 USD) und CRESUD (-5,56 Prozent auf 8,84 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 9.550.296 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,834 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 41,02 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net