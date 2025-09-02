Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Moderna zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 24,54 USD.

Die Moderna-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 24,54 USD. In der Spitze legte die Moderna-Aktie bis auf 24,66 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,16 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 407.667 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,94 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 69,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2025 (23,16 USD). Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 5,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Moderna-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,00 USD.

Moderna gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,33 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,08 Prozent auf 142,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -9,654 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

