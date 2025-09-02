DAX23.593 +0,5%ESt505.327 +0,7%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.186 -0,2%Nas21.528 +1,2%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1673 +0,3%Öl67,65 -2,1%Gold3.562 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J BYD A0M4W9 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
Fokus auf Aktienkurs

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag gefragt

03.09.25 16:10 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Moderna zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 24,54 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
20,45 EUR 0,09 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Moderna-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 24,54 USD. In der Spitze legte die Moderna-Aktie bis auf 24,66 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,16 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 407.667 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,94 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 69,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2025 (23,16 USD). Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 5,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Moderna-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,00 USD.

Moderna gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,33 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,08 Prozent auf 142,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -9,654 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Moderna-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moderna von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moderna von vor 3 Jahren bedeutet

In eigener Sache

Übrigens: Moderna und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Moderna Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Moderna Inc

DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Moderna Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen