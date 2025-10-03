Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagabend mit positiven Vorzeichen

Moderna im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Moderna. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 28,59 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 28,59 USD zu. Bei 28,99 USD erreichte die Moderna-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,66 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.287.165 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 62,90 USD erreichte der Titel am 04.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 120,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 19,01 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Moderna-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 01.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,13 USD gegenüber -3,33 USD im Vorjahresquartal verkündet. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 142,00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -9,596 USD je Moderna-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Moderna-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Moderna-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?