DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.340 +0,3%Top 10 Crypto16,80 +2,0%Nas22.786 -0,3%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,53 +0,3%Gold3.888 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 Alibaba A117ME BASF BASF11 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Moderna im Fokus

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagabend mit positiven Vorzeichen

03.10.25 20:23 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagabend mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Moderna. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 28,59 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
24,18 EUR 0,09 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 28,59 USD zu. Bei 28,99 USD erreichte die Moderna-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,66 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.287.165 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 62,90 USD erreichte der Titel am 04.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 120,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 19,01 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Moderna-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 01.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,13 USD gegenüber -3,33 USD im Vorjahresquartal verkündet. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 142,00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -9,596 USD je Moderna-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Moderna-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Moderna-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?

In eigener Sache

Übrigens: Moderna und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Moderna Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Moderna Inc

DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Moderna Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen