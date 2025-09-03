Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 23,67 USD abwärts.
Die Moderna-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 23,67 USD. Die Moderna-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,33 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,81 USD. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 416.549 Aktien.
Bei 79,94 USD erreichte der Titel am 11.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 237,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2025 Kursverluste bis auf 23,16 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 2,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,00 USD.
Am 01.08.2025 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,33 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Moderna im vergangenen Quartal 142,00 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moderna 241,00 Mio. USD umsetzen können.
Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --9,654 USD je Moderna-Aktie.
