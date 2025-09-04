Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kurs der Moderna

Die Aktie von Moderna zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Moderna-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 25,02 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 25,02 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Moderna-Aktie bei 25,13 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 24,66 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 511.219 Moderna-Aktien.

Am 11.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,94 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 219,50 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2025 Kursverluste bis auf 23,16 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,45 Prozent.

Für Moderna-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 56,00 USD.

Am 01.08.2025 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 142,00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Moderna am 30.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -9,654 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

